Green pass: controlli carabinieri Roma, 14 sanzioni

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Controllate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle ultime 24 ore 2.285 persone nell'ambito delle verifiche del rispetto delle norme anti Covid.

In 14 sono stati sanzionati per il mancato uso delle mascherine o durante il controllo dei Green pass. Verifiche sono state eseguite anche in 307 attività commerciali di vario genere: sono state elevate 3 sanzioni.

Tra i multati un ragazzo che sceso dal bus ha mostrato ai militari della Compagnia di Tivoli un Green pass intestato a un'altra persona. Si tratta di un 27enne, cittadino dell'America Centrale, trovato anche in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. E' emerso, inoltre, che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare. E' stato denunciato per uso di atto falso e possesso ingiustificato di arma, successivamente è stato trasferito in un Centro Permanenza e Rimpatrio di Torino, in attesa delle determinazioni delle Autorità competenti. Un 34enne è stato invece multato dai Carabinieri della Stazione di Pomezia perché sorpreso sulla Pontina Vecchia mentre stava consumando al tavolo senza avere il Green pass. Multata anche la dipendente dell'attività per non aver controllato. (ANSA).