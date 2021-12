Vaccino:Lazio, online prenotazioni open day Natale, 10mila posti

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Sono online le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per effettuare il vaccino prima di Natale nelle strutture messe a disposizione da AIOP Lazio. Un open day straordinario in programma domenica 19 dicembre con a disposizione oltre 10 mila slot per le somministrazioni". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

"Si ricorda l'importanza della vaccinazione - prosegue l'Unità di crisi regionale - Nella giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate 59.184 dosi di vaccino ovvero +24% rispetto al target fissato dalla struttura commissariale".

