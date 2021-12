Trasporti: porto Civitavecchia entra nella reti trans-europee

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il porto di Civitavecchia entra a far parte delle reti trans-europee dei trasporti: è il risultato delle modifiche apportate al regolamento sulle Ten-T. Lo ha detto la commissaria Ue ai Trasporti, Alina Valean, in conferenza stampa, presentando il pacchetto sulla mobilità verde lanciato dalla Commissione europea.

"Per l'Italia - ha spiegato Valean - abbiamo il corridoio ferroviario Adriatico e il corridoio del Mar Tirreno, entrambi per il trasporto merci, e riconosciamo il porto di Civitavecchia come porto della capitale".

"Il Porto di Civitavecchia che entra nella rete trans-europea rappresenta una grande vittoria della nostra comunità. Grazie al Governo e in particolare al ministro Giovannini per la lungimiranza e la determinazione. Un altro passo verso la rinascita italiana", scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).