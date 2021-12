Covid: Lazio, 1.921 nuovi casi e 10 morti, Roma a quota 879

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Oggi nel lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. i casi a roma città sono a quota 879". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Domani v-day pediatrico, Lazio parte con prime vaccinazioni" rocorda l'assessore annonciando che domani alle ore 12 ci sarà una diretta Facebook sui canali dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e Salutelazio con Lorenza Romani e Guido Castelli Gattinara pediatri dell'ospedale Bambino Gesù.

Rispetto al 14 dicembre dello scorso anno si registrano 2.122 ricoveri in meno in area medica, 238 in meno in terapia intensiva, 52.397 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione" ribadisce D'Amato.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 100 mila somministrazioni e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose. (ANSA).