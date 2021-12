Covid: domani nel Lazio prime vaccinazioni a bimbi

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Mancano poche ore e il Lazio partirà con la campagna di vaccinazione anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domani è in programma un V-day con le prime vaccinazioni pediatriche allo Spallanzani e in una decina di hub dedicati sul territorio regionale. "Il Lazio sarà la prima regione italiana a partire con le vaccinazioni per i bambini" ha detto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, aggiungendo che finora sono 30mila le prenotazioni di vaccini. "Il reclutamento per la giornata" di domani "lo stanno curando i pediatri dando priorità alle categorie più fragili" ha spiegato l'assessore che nel pomeriggio sarà con il presidente della Regione Nicola Zingaretti all'istituto Spallanzani dove è stato allestito un hub pediatrico nel padiglione Di Raimondo. (ANSA).