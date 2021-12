Banda del buco in azione in banca Roma,presi 2 sacchi con denaro

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Hanno disarmato il vigilante e rubato due sacchi di denaro, pronti per essere caricati sul portavalori, scappando da un foro che collegava la filiale con uno scantinato del condominio adiacente. Banda del buco in azione oggi a Roma. E' accaduto in zona Cornelia. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Da quantificare il bottino.

(ANSA).