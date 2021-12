Covid: Lazio, oltre 10 mln vaccinazioni,doppia dose a 89% over12

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Superata la quota dei 10 milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milioni sono terze dosi pari ad oltre il 25% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che aggiunge: "Bisogna mantenere alta l'attenzione, ieri oltre 48 mila vaccinazioni, il 45% in piu' del target".

Domani alle 16 apriranno le prenotazioni per la vaccinazione nella fascia d'età 5-11 anni. "Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli - dice l'assessore - . Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione. Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti". (ANSA).