Vaccini: Lazio, ieri nuovo record, 61.015 somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Nel Lazio la campagna di vaccinazione sta andando avanti speditamente, ieri vi sono state 61.015 dosi somministrate (+10% rispetto alla settimana precedente). I richiami ad oggi sono oltre 1 milione e 150 mila ed il totale delle somministrazioni fino ad ora effettuate nel Lazio è di circa 10 milioni. La percentuale della popolazione over 12 anni in doppia dose ha superato l'89%. Un adulto su quattro degli adulti ha già effettuato anche la dose booster. Ci sono ancora nella nostra regione 400 mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo invitandoli a prenotare. Ieri abbiamo avuto un decesso di un 55enne non vaccinato, il rischio è troppo alto". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).