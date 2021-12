Lazio a rischio moderato,'cresce occupazione ospedali'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nel Lazio su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495), sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861, il valore rt e' 1.06, piu' basso del valore rt nazionale, classificazione del rischio e' moderata, incidenza in lieve aumento con una velocita' piu' bassa. "Mantenere alta l'attenzione, in crescita seppur sotto soglia entrambi i tassi di occupazione ospedaliera", avvisa l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

