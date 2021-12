Da vecchi rottami a opere d'arte, a Roma la mostra 'Ruggini'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Oggetti in ferro della quotidianità che riprendono vita in nuove forme grazie alla creatività di Cesare Lauri, uno degli storici Educatori Ambientali del Parco naturale regionale dell'Appia Antica. Fino al 22 dicembre alla Sala Nagasawa del Parco la mostra "Ruggini. Fantasie di vecchi rottami".

Con questa mostra, in continuità con l'evento "Pastorizziamoci" appena terminato, Lauri dimostra come non solo il recupero delle tradizioni contadine, ma anche gli oggetti della quotidianità rurale con la fantasia possono trasformarsi in vere e proprie opere d'arte che raccontano la storia e l'identità di un territorio e della sua comunità. Le opere in mostra sono realizzate con rottami di ferro e attrezzi rurali dismessi che l'artista recupera nelle campagne, nelle cantine o nelle vecchie stalle. (ANSA).