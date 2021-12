Controlli anti Covid, 9 multati

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Sanzionate dai carabinieri della compagnia San Pietro 9 persone, tra passanti e dipendenti di negozi, durante un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid .

Nello specifico, tra viale Giulio Cesare e via Ottaviano, i militari hanno multato 4 persone - tre cittadini del Bangladesh e uno del Perù, tra i 30 e 39 anni - perché sorprese senza mascherina indossata in una delle zone indicate come obbligatoria dall'ordinanza del Sindaco di Roma.

In via Candia, gli stessi Carabinieri hanno sanzionato anche un 48enne peruviano e un 61enne del Senegal perché sorpresi senza indossare la mascherina. (ANSA).