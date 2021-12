Roma: a 70 giorni dal rogo, domenica riapre Ponte Ferro

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Domenica riaprirà il Ponte dell'Industria, noto a Roma come 'Ponte di Ferro'. Lo ha confermato, a quanto si apprende, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della riunione odierna della giunta. Già il 3 dicembre Gualtieri aveva preannunciato la riapertura "entro 10 giorni" del ponte in zona Ostiense, visto che dalle indagini era emerso che la struttura non aveva subito danni tali da renderlo inagibile. L'incendio dello scorso 2 ottobre ha, invece, danneggiato la banchina sottostante, la passerella in ferro occupata dai cavi e il marciapiede lato mare. Domenica riaprirà dopo circa 70 giorni. (ANSA).