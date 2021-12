Calcio:tra Totti e Nesta,derby Roma è un 'grande libro'

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Una storia ricca di aneddoti, che merita un libro. E' il derby di Roma, incontro di rivalità intense anche tra amici, come quella tra Francesco Totti e Alessandro Nesta, e non solo. A "Più Libri Più Liberi", in corso alla Nuvola di Roma, la presentazione de "Il grande libro del derby di Roma" di Fabio Argentini e Luigi Panella.

Il libro, arricchito dalle prefazioni di Totti e Nesta le cui immagini con le rispettive maglie campeggiano in copertina, sarà in tutte le librerie domani 9 dicembre. Insieme agli autori sono intervenuti Angelo Carotenuto, giornalista e scrittore e Sandro Bonvissuto autore del successo letterario "La gioia fa parecchio rumore". Trecento pagine di racconti, foto inedite, aneddoti, storie: un'esperienza inedita, un viaggio nel cuore della Capitale. Il volume riporta la cronaca di tutti i derby giocati fino ai giorni nostri, delinea anche le tipicità, l'identità e le diverse storie di Roma e Lazio e delle tifoserie. E approfondisce la storia delle maglie, dei colori, degli stemmi sociali e di tutti gli aspetti che caratterizzano le società romane. Non mancando di raccontare gli altri principali derby che si giocano in Italia, in Europa e nel Mondo. E quando Roma, prima del 1927 data di fondazione della società giallorossa, era come Londra e, a battersi per il primato cittadino, c'erano decine di squadre. (ANSA).