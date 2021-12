Vaccini: D'Amato, nel Lazio 500mila non vaccinati

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Un primo effetto" dell'introduzione del Super Green Pass "è stato un aumento importante, di oltre il 70%, delle somministrazioni: sia delle dosi di richiamo che delle prime dosi. Ieri abbiamo raggiunto oltre 56 mila somministrazioni, che è sicuramente un tetto ragguardevole". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, aggiungendo che nel Lazio ci sono "circa mezzo milione di persone", tra i vaccinabili, che non hanno ricevuto neanche una dose. Mentre nelle fasce più a rischio, dai 50 anni in su, non sono vaccinate "circa 120 mila" persone.

Riguardo gli studenti "la strada maestra sono le vaccinazioni - ha aggiunto - Non vedo altre soluzioni. Noi abbiamo la fascia 12-18 anni che, attualmente, è vaccinata, oltre il 75% dei ragazzi, per cui pensiamo che anche la fascia sotto", quella 5-11 anni, "possa raggiungere questo obiettivo. Qualora ciò avvenisse è chiaro che tutto sarebbe più semplice, anche per la" didattica in "presenza, per la socialità, per garantire l'apertura delle scuole senza la dad". (ANSA).