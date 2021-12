Gualtieri,con Serra Moresca restituiamo gioiello a cittadini

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Oggi si restituisce ai cittadini un gioiello della nostra città, dentro un progetto di valorizzazione dell'intera Villa. Una ricchezza che ridiamo a Roma, grazie a un lavoro magnifico, concluso e realizzato dopo tanto tempo. Ora riportiamo la bellezza in questo luogo reinserendolo in un progetto didattico-museale che coinvolgerà cittadini e scuole". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa per l'apertura al pubblico della Serra Moresca, a Villa Torlonia. "Un posto che contribuisce alla valorizzazione di una villa splendida - ha aggiunto Gualtieri - dove la cultura e l'arte si intrecciano".

Quindi "grazie a tutti quelli che hanno contribuito per renderlo possibile", ha concluso. (ANSA).