Green pass: D'Amato, ieri record vaccini, 56mila in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Nella giornata di ieri, primo giorno dell'entrata in vigore del super green pass, abbiamo fatto un deciso balzo in avanti nella campagna vaccinale. Nuovo record con oltre 56 mila somministrazioni in 24h con un incremento di oltre il 74% rispetto alla settimana precedente". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato intervenendo questa mattina alla trasmissione Coffee Break. "E' come se avessimo vaccinato in un solo giorno l'intera città di Cuneo per avere una dimensione del lavoro che si sta svolgendo - aggiunge - . Buono anche il numero delle prime dosi che nella sola giornata di ieri sono state oltre 4 mila". (ANSA).