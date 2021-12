Covid: accese luci albero di Natale allo Spallanzani di Roma

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Accese le luci dell'albero di Natale, donato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nel piazzale dello Spallanzani di Roma.

"Il messaggio che vogliamo lanciare stasera dallo Spallanzani è 'viva la possibilità di tornare a vivere con gioia e con serenità il Natale - ha detto il direttore dell'istituto Francesco Vaia -. Continueremo la nostra battaglia ponendoci al servizio delle persone e invitiamo i cittadini ancora una volta a vaccinarsi e a rispettare le misure. Quasi 2 anni fa agli italiani abbiamo detto non abbiate paura, erano i giorni del ricovero della coppia cinese - ricorda Vaia -. Oggi, come allora, diciamo agli italiani non abbiate paura, usciamo dall'emergenza, riprendiamoci la vita e non torniamo indietro".

Presente alla cerimonia l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha ringraziato operatori sanitari, medici, ricercatori, OSS e ha annunciato: "partiremo anche qui allo Spallanzani con le prime vaccinazioni pediatriche per la fascia 5-11 anni".

Per D'Amato, "L'accensione di questo albero è un simbolo. Un messaggio di speranza e ringraziamento". Presente, tra gli altri, il generale. Antonio Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. (ANSA).