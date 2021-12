Costanzo, il mio show tornerà al Parioli, speciale con Santoro

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Ricominceremo a primavera dal Parioli, teatro da cui manco da 12 anni". Lo ha annunciato Maurizio Costanzo durante la registrazione del talk show in onda domani su Canale 5, in corso agli Studi De Paolis. Sul palco con lui Michele Santoro per celebrare i 30 anni della maratona antimafia che li vide insieme con Samarcanda (Rai3) e il Costanzo Show (Canale 5), in seguito all'omicidio di Libero Grassi, a cui partecipò anche Giovanni Falcone.

"Ricominceremo con una staffetta con te", ha detto Costanzo rivolto a Santoro parlando del prossimo ciclo del Costanzo Show.

E questi gli ha risposto: "Una staffetta che guarda al futuro".

