Calcio:colpita con pugno da tifoso, questore incontra la steward

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La steward colpita al volto da un tifoso con un pugno in occasione dell'incontro di calcio Roma - Inter ha incontrato oggi il questore Mario Della Cioppa che ha voluto esprimerle solidarietà e vicinanza, e complimentarsi con lei per la"tenacia mostrata nello svolgimento del suo lavoro".

Il giovane aggressore, dopo aver tentato di forzare in due occasioni il cordone di sicurezza schierato, aveva colpito la steward al volto. Immediatamente individuato dagli agenti della polizia era stato poi arrestato. Nei suoi confronti il Questore ha emesso un daspo che gli vieterà l'accesso per 4 anni all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico o amichevole, calendarizzati e pubblicizzati.Il divieto sarà esteso anche agli incontri di calcio disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio. (ANSA).