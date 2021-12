Green pass: primo multato a Roma, 'volevo vaccinarmi a giorni'

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Primo multato nella Capitale durante i controlli del Green pass per i passeggeri di bus e metro. A sanzionare l'uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. L'uomo era appena sceso dall'autobus quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il certificato verde. "Non ce l'ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni" si è giustificato il 50enne romeno. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro.

Anche a Roma sono scattati i controlli del Green pass per i viaggiatori di bus e metro. Ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell'ordine e polizia locale stanno controllando il certificato verde dei viaggiatori. Annunci con altoparlanti all'interno delle stazioni della metro sulla necessità di avere il green pass per viaggiare a bordo dei convogli. "I controlli stanno procedendo bene nei principali luoghi trasporto pubblico locale - ha detto Stefano Napoli, vice comandante generale della polizia locale - facciamo verifiche a campione capillari garantendo una fluidità per il trasporto pubblico. Stamattina sono oltre 100 gli agenti della polizia locale destinati ai controlli". (ANSA).