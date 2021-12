Maltempo: forte mareggiata, sos balneari litorale romano

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Non conosce tregua la costa del litorale romano sferzata da giorni da mareggiate di varie intensità che, a quanto riferiscono i balneari che lanciano un nuovo Sos, sta provocando nuova erosione e nuovi cedimenti di strutture. Oggi una nuova forte mareggiata: la situazione più seria rimane per gli stabilimenti di Ostia Levante dove diverse cabine, tra cui quelle del Kursaal e dello stabilimento dell'Esercito, sono ormai sprofondate nel mare.

Non va meglio più a nord, tra Fiumicino, Focene e Fregene.

Questa mattina rivoli di acqua dal mare hanno invaso, all'altezza dello stabilimento Baraonda, dei tratti di viale di Focene, allagandoli, la strada principale della località, riproponendo una problematica già vista lo scorso anno. A Fregene le onde lambiscono molte strutture tra cui quello dello storico "La Nave", circondato dall'acqua.

A Fiumicino idem per gli stabilimenti del primo tratto del lungomare della Salute: "Abbiamo l'acqua ormai arrivata vicino ai vani ed alle vetrate. Torniamo a chiedere con forza alla Regione ed al Comune interventi di rifioritura delle scogliere, che ormai non proteggono più come nel passato: da anni non vengono più fatte opere di ristrutturazione delle difese e si rischia la conta dei danni", riferiscono dallo stabilimento Vittoria. (ANSA).