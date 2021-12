Green pass: sit-in al Circo Massimo, niente mascherine

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Nuova manifestazione contro il Green pass nel pomeriggio al Circo Massimo, al centro di Roma. In piazza quasi tutti senza mascherina. Circa 500, secondo fonti della Questura, i partecipanti alla protesta indetta dal Fronte del dissenso. "I diritti non vanno a dosi. Giù le mani dai laviratori" e "No Green pass" alcuni degli striscioni esposti.

"Di Covid si muore ma si muore di più di malasanità" ha detto una manifestante tra gli slogan "La gente come noi non molla mai". (ANSA).