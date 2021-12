Ambiente: origami per salvare mare, iniziativa fuori scuola Roma

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Una rete di pescatori sugli spazi davanti scuola con plastica e piccoli rifiuti che hanno poi lasciato spazio a tanti pesciolini. E' l'installazione 'Rigeneriamo' montata stamattina davanti l'istituto Falcone e Borsellino di Roma, vicino piazza Bologna, nell'ambito delle giornate per la rigenerazione ambientale.

La rete è stata poi ripulita dai bambini all'uscita "per ridare simbolicamente il mare ai suoi proprietari e ricordarci che la plastica va differenziata e il mare e la terra tenuti puliti" sottolinea l'associazione genitori della scuola. La rete si è così riempita di pesciolini origami e messaggi dei bimbi per un mare più pulito. Accanto alla rete anche dei raccoglitori per le pile esauste e tappi di plastica. (ANSA).