Maltempo:a Roma allagamenti e rami caduti, decine interventi

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Allagamenti e alberi caduti a Roma a causa dei forti temporali che stanno interessando la città. Da questa mattina sono state oltre 70 le chiamate arrivate alla centrale operativa della polizia locale. Decine gli interventi tuttora in corso con le pattuglie su strada impegnate in diversi quartieri della Capitale. Allagamenti e cadute rami in varie strade: da piazza Epiro a via Portuense, da Via Acqua Bulicate a via di Grotta Perfetta.

Stamattina gli agenti hanno messo in sicurezza la strada e interdetto il traffico in via Aurelia Antica, all'altezza di via delle Fornaci, per un muro pericolante. (ANSA).