Lazio, Sarri: "Ancora non ci possiamo definire squadra"

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Nel primo tempo eravamo in confusione, probabilmente ancora scioccati dal disastro di Napoli, poi abbiamo avuto una grande reazione. Ci sono tante difficoltà, certi concetti sembrano acquisiti e la partita dopo veniamo smentiti. Dobbiamo trovare delle certezze in campo, ancora non siamo una squadra che si può definire squadra nel vero senso della parola". Così Maurizio Sarri, dopo il pirotecnico pareggio interno con l'Udinese.

"Stiamo sbagliando troppo nella fase difensiva, ma non è un problema che riguarda solo la difesa - aggiunge -. Concedere campo aperto come questa sera significa anche che ci sono errori dei nostri centrocampisti. Stiamo sbagliando tanto e dobbiamo poi correre ai ripari, manca solidità". (ANSA).