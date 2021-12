++ Vaccini:Lazio,prenotazioni bambini al via il 13 dicembre ++

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Al via il 13 dicembre nel Lazio le prenotazioni per i vaccini per i bambini 5-11 anni. "La campagna, che si chiamerà 'E adesso sì che possiamo giocare liberamente', avrà un logo disegnato da due bambini dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Chiara e Valerio", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria. Ci sarà un'attività di comunicazione: sui canali social di 'SaluteLazio' ci saranno e 13 FAQ preparate dall'Ospedale Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria", aggiunge D'Amato.

