Vaccini:nel Lazio 5/12 apertura 12 hub,5000 dosi per over 18

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Domenica 5 dicembre apertura straordinaria di 12 centri vaccinali: possono accedere tutti gli over 18 fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale, attiva da venerdi' 3 dicembre, per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata che si aggiungeranno ai 40 mila già prenotati negli altri hub.

Per gli over 18 al vai le somministrazioni: sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio, oltre 40 mila posti al giorno.

Nel Lazio quasi 9 milioni e 500 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose. Oltre 700 mila le terze dosi effettuate pari a oltre il 14% della popolazione. (ANSA).