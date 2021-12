Vaccini:Lazio verso 40mila richiami al giorno,apre nuovo hub Eur

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Nel Lazio si va versp i 40mila richiami al giorno e per affrontare la nuov afase della campagna vaccinale oggi ha aperto il nuovo hub all'Eur in grado di somministrare 3000 dosi al giorno.

"Stiamo rafforzando la rete delle somministrazioni, oggi saliamo il gradino delle 40 mila somministrazioni di richiami al giorno.

- spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato- Per questo motivo è partito questa mattina il nuovo hub all'Eur in piazza Quadrato della Concordia della Asl Roma 2". "Tutto si sta svolgendo regolarmente. Il team logistico, sanitario e amministrativo è lo stesso della Nuvola. Squadra che vince non si cambia", ha dichiarato D'Amato al termine della visita al nuovo hub.

La struttura ha un potenziale massimale di circa 3 mila somministrazioni di vaccino al giorno, mentre sono stati effettuati oltre 1 milione e 300 mila vaccini ad oggi nella sola Asl Roma 2 e in tutta la regione si arriva a 9,5 mln di somministrazioni con oltre 700 mila dosi di richiamo pari al 14% della popolazione. (ANSA).