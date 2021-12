Vaccini: Lazio, per bimbi 78 hub, con pediatri e giochi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Per le vaccinazioni agli under 12 nel Lazio saranno allestiti 78 mini-hub dedicati in tutte le Asl.

Ci saranno pediatri, medici, infermieri e anche 'clown' per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie saranno disponibili pillole informative on-line sotto la supervisione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche. "Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. (ANSA).