Covid: nel Lazio 1638 casi, 8 decessi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+385), sono 8 i decessi (-2), 696 i ricoverati (-12), 96 le terapie intensive (-1) e +938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 901.

Il dato odierno dei positivi e' leggermente inferiore a quello del 1° dicembre di un anno fa, ma con oltre 2.500 ricoveri in meno, 256 terapie intensive in meno, 68 mila cittadini in meno in isolamento domiciliare e 56 decessi in meno. (ANSA).