Pugilato: venerdì a PalaSantoro c'è 'The Butcher' Rossetti

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - In attesa di disputare l'incontro per il titolo italiano, uno dei talenti più interessanti del pugilato romano e non solo, il peso welter Pietro 'The Butcher' Rossetti, torna sul ring venerdì nel match clou della riunione, patrocinata dalla Regione Lazio, che la BBT di Davide Buccioni ha allestito al PalaSantoro.

Avversario di Rossetti, sulla distanza delle dieci riprese, sarà il tedesco di origini albanesi Aleksander Khallashi, un boxeur al quarto incontro da professionista e che nei tre incontri disputati finora ha sempre vinto prima del limite. E' anche un praticante della arti marziali miste (MMA) e della kickboxing, discipline in cui si è già fatto un certo nome. Di sicuro per Rossetti sarà un avversario pericoloso. Il match sarà teletrasmesso sul canale 814 del bouquet di Sky.

Nel sottoclou Eti Qamili, altro talento emergente della boxe italiana, affronterà nei pesi piuma l'esperto georgiano Hivica Gigolasvhili mentre l'imbattuto peso leggero Christian Gasparri, gia' vincitore del trofeo delle cinture dello scorso anno, affronterà il fighter del Nicaragua Lester Cantillano. (ANSA).