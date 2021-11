Covid: Roma, positivo Afena-Gyan, già in isolamento

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - In attesa di conoscere l'esito dei tamponi di Cristante e Villar, la Roma deve fare i conti con un altro contagio da Covid in rosa. Felix Afena-Gyan è risultato positivo all'ultima tornata dei test prima della partenza per Bologna. Il calciatore dopo aver accusato i primi sintomi è stato immediatamente sottoposto a isolamento domiciliare, e oggi non si è allenato con i compagni. (ANSA).