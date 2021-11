Covid: Lazio, 1.253 nuovi positivi, Rt di poco sopra 1

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Oggi nel lazio su 17.628 tamponi molecolari e 35.398 tamponi antigenici per un totale di 53.026 tamponi, si registrano 1.253 nuovi casi positivi (+132), sono 10 i decessi (+5), 708 i ricoverati (-27), 97 le terapie intensive e +751 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%.

i casi a roma città sono a quota 611". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Abbiamo ripreso il livello massimo dei sequenziamenti per andare a intercettare la presenza delle varianti - aggiunge -.

Si stima valore Rt in riduzione poco sopra a 1". (ANSA).