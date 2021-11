Corteo donne:si sfila con chiavi in mano,'mostro è in casa'

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Il mostro ha le chiavi di casa".

Questo il grido delle manifestanti di 'Non una di Meno' che, partite da piazza della Repubblica per la marcia contro la violenza sulle donne, a via Cavour hanno agitato in aria i loro mazzi di chiavi. "Insieme siam partite insieme torneremo. Non una di Meno", continuano le femministe in corteo verso San Giovanni. (ANSA).