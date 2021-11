Covid: Lazio, 1566 casi, Rt stabile a 1.22

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Nel Lazio su 17.517 tamponi molecolari e 30.285 tamponi antigenici per un totale di 47.802 tamponi, si registrano 1.566 nuovi casi positivi (+290), sono 8 i decessi (+2), 706 i ricoverati (+22), 91 le terapie intensive (+2) e +740 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 868. Il valore Rt e' stabile a 1.22 e l'incidenza è in aumento a 133 casi per 100 mila abitanti (+18%), ma cresce meno della settimana scorsa (quando era +42%). Raffronto con il 26 novembre 2020: -61 decessi, -694 casi positivi, -2.702 ricoverati in area medica, -261 ricoverati in terapia intensiva, -66.509 in isolamento domiciliare.acie. (ANSA).