Vaccini:nel Lazio corsa a booster prima Natale,ieri 85% dosi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nel Lazio è corsa al booster prima di Natale. Ieri le terze dosi sono state l'85% delle dosi complessive somministrate. Oggi con la possibilità di prenotarsi a 5 mesi dalla fine del percorso vaccianle per gli over 40 il sito è stato preso d'assalto e si registrano alcuni rallentamenti a le prenotazioni sono aperte e garantite. Il sistema colloca l'utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l'hub vaccinale o la farmacia. Il richiamo puo' esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente lo studio medico Superate le 9 milioni di somministrazioni: il 94% degli adulti e l'88% degli over 12 hanno ricevuto la doppia dose. (ANSA).