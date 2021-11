Università: Fgc, vogliono svenderla

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Questi personaggi, che pretendono di utilizzare gli atenei come passerelle, sono gli stessi che negli anni hanno contribuito al progressivo asservimento dell'università pubblica agli interessi delle imprese private.

Esponenti come Zingaretti, che fin dai tempi della sua presidenza della Provincia di Roma ha sostenuto l'integrazione tra istruzione e interessi aziendali, o come la ministra Messa, espressione del governo che con il PNRR sta accelerando enormemente questo processo, non possono parlare a nome di noi studenti." Lo affermano alcuni studenti del Fronte della Gioventù Comunista (FGC).

"Già la scorsa settimana - concludono - abbiamo assistito in Sapienza ad un evento analogo, con ministri e cardinali a prendere la parola in occasione della giornata internazionale dello studente, mentre la polizia impediva con il manganello a studenti dell'università di entrare all'interno della Facoltà di Economia. È ora che gli studenti delle classi popolari si organizzino per contrastare in ogni ateneo e in ogni facoltà chi vorrebbe svendere alle imprese l'università pubblica!" (ANSA).