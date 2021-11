Morte figlia eroe Sars: a gennaio processo per pusher

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' fissato per il prossimo 27 gennaio davanti alla Prima Corte d'Assise di Roma il processo a carico di Abdulaziz Rajab, il pusher siriano accusato di della morte di Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò virus della Sars. Per lui e per una amica della Urbani, Kaoula El Haouzi, la Procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. La ragazza fu trovata priva di vita nell'abitazione del pusher il 27 marzo scorso. La ragazza morì a causa di una overdose di droghe e farmaci. Nel capo di imputazione il pm scrive che i due "in concorso" hanno "cagionato il decesso di Urbani con le condotte consistite nell'omettere di far pervenire tempestivi e adeguati soccorsi sanitari, che avrebbero consentito di evitare l'evento letale, nonostante che la sintomatologia di intossicazione e comunque di severo malessere si fossero manifestate già nelle ore serali del giorno precedente, mentre la Urbani si trovava presso l'abitazione di Rajab insieme all'amica El Haouzi, con cui vi si era recata partendo da Perugia". Nell'ottobre scorso il pusher, difeso dall'avvocato Andrea Palmiero, era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per detenzione di droga finalizzato allo spaccio in quanto erano state trovate nella sua abitazione alcune dosi di eroina. (ANSA).