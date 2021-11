Covid: Lazio, su 15 morti oggi, in 9 non vaccinati

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Su 15 decessi notificati oggi, nove non avevano eseguito alcun tipo di vaccinazione e nessuno aveva fatto ancora la dose di richiamo. Non si può indugiare, con il virus non si scherza, è necessario fare la dose di richiamo".

Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).