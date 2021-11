Vaccini:assessore Lazio,bene open day over40,correre su 3/a dose

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Ho effettuato questa mattina una breve visita presso gli hub vaccinali impegnati negli open day e tutto sta procedendo regolarmente. Presso l'hub vaccinale del San Giovanni mi sono intrattenuto nel bellissimo salone delle Donne dove i nostri operatori stanno facendo un grande lavoro per il contrasto alla pandemia e per mettere in sicurezza i cittadini e meritano un grande ringraziamento. L'obiettivo primario ora è quello di correre velocemente con le somministrazioni delle terze dosi".

Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in occasione degli open day over 40 organizzati in tutto il territorio regionale. (ANSA).