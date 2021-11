Troppa folla nella notte chiuse alcune piazze in centro Roma

Troppa folla ieri in diverse piazze del centro storico di Roma e nelle zone della movida. Nella notte, specie a Trastevere, si è reso necessario chiudere alcune piazze.

I vigili urbani, in più occasioni, sono intervenuti per contrastare la formazione di assembramenti: in particolare nel Centro Storico, San Lorenzo, Ponte Milvio, Rione Monti e Trastevere. Controlli sono stati svolti "anche per verificare il rispetto delle disposizioni relative al green pass". Sempre ieri a Roma si svolta la manifestazioni no green pass a cui hanno partecipato al Circo Massimo circa 4mila persone, tutte assembrate e senza mascherine.

La presidente del municipio di Roma centro, Lorenza Bonaccorsi, dice "basta" ai "cortei nel centro di Roma. Soprattutto se a farli sono persone che non rispettano le regole a partire dal distanziamento sociale e senza l'utilizzo della mascherina". "Non è più possibile tollerare situazioni come quella vista ieri al Circo Massimo in occasione della manifestazione no-vax, nel pieno dell'area archeologica. Manifestazioni che, a volte, possono degenerare in aggressioni", afferma. Bonaccorsi chiede un incontro al prefetto sul tema e "intanto di spostare eventuali altre manifestazioni previste nel prossimo fine settimana".