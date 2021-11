Covid: nel Lazio 1.216 casi e 5 morti, Roma a quota 580

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 tamponi, si registrano 1.216 nuovi casi (+137), 5 decessi (+2), 636 ricoverati (+23), 83 terapie intensive (+3) e +549 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 580". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Facendo un "raffronto con il 21 novembre 2020: -32 decessi, -1.445 casi positivi, -2.621 ricoverati in area medica, -254 ricoverati in terapia intensiva, -61.821 in isolamento domiciliare" aggiunge D'Amato. (ANSA).