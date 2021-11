Lazio: Sarri, siamo mancati negli ultimi dieci metri

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "La squadra ha fatto quello che doveva fare, e ha fatto la partita. E' stata in partita fino a dieci minuti dalla fine. Nel tentativo di arrivare al pareggio ci siamo aperti e disuniti. Noi nei primi 30 minuti del secondo tempo non abbiamo preso neanche un contropiede. Abbiamo fatto una buona partita, purtroppo siamo mancati negli ultimi dieci metri". Così, dai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri nel dopopartita di Lazio-Juventus.

Ma oggi di cosa avrebbe avuto bisogno la squadra biancoceleste? "Non era semplice perché abbiamo fatto un buon inizio di partita, poi ci siamo trovati sotto e la situazione si è complicata - risponde Sarri -. Loro hanno cambiato modulo rispetto all'inizio con l'ingresso di Kulusevski, e abbiamo trovato quel 4-5-1 basso. Era difficile anche se recuperavi palla trovavi sette-otto giocatori sotto la linea della palla.

Era complicato. Abbiamo fatto bene, fino al 75' non abbiamo concesso assolutamente niente. Ci è mancato arrivare ad essere pericolosi".

Intanto, ancora una volta, la Lazio ha evidenziato che non ha l'alternativa ad Immobile. "Avere un'alternativa ad uno che fa 30-35 gol all'anno è dura - sottolinea il tecnico -. E' difficile anche da trovare un giocatore che ti garantisca il rendimento di Ciro". (ANSA).