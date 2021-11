Lazio: Olimpico celebra suo record, Immobile commosso

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Lacrime di gioia per Ciro Immobile allo stadio Olimpico per la celebrazione dei 160 gol in maglia biancoceleste che lo hanno fatto diventare il bomber più prolifico della storia della Lazio davanti a Silvio Piola, fermo a 159 reti.

"Benvenuto nella storia", lo striscione che gli ha dedicato la Curva Nord assieme a una gigantografia dell'attaccante partenopeo, visibilmente commosso, che dovrà seguire la partita dalla tribuna in quanto non ha recuperato dall'infortunio.

