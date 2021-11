Vaccini: nel Lazio domenica 21 novembre open day over 40

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Si terranno domenica 21 novembre gli open day per over 40 che abbiano superato i 180 giorni dall'ultima somministrazione del vaccino Covid presso le strutture del San Giovanni Addolorata, San Camillo (via Quirino Majorana), Policlinico Umberto I (centro Eastman), La Vela - Policlinico Tor Vergata, Fiumicino - Lunga Sosta e a Rieti - ex Bosi. (ANSA).