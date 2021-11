Roma: Gualtieri, al via piano risanamento buche stradali

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "La seconda priorità su cui ci siamo messi immediatamente al lavoro è la manutenzione delle strade.

In questi giorni è stato avviato un piano di risanamento delle buche utilizzando due milioni di euro resi disponibili della giunta con l'ultima variazione di bilancio". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Aula. "Per aumentare gli interventi immediati, abbiamo anche approvato la convenzione Comune-Anas per utilizzare entro dicembre 5 milioni di euro", ha aggiunto. (ANSA).