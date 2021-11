Più libri, Luca Zingaretti legge lettere inedite di Camilleri

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - ll carteggio del giovane Camilleri con i genitori Giuseppe e Carmela Fragapane, che costituisce una fonte unica e inedita sulla vita dello scrittore, chiuderà 'Più libri più liberi', la Fiera della piccola e media editoria, dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma che sarà aperta dal Premio Nobel Mario Vargas Llosa. E per la prima volta, nell'edizione in cui la Fiera festeggia 20 anni, sarà aperto al pubblico della manifestazione l'Auditorium della Nuvola che ospiterà una serie di eventi speciali. Primo fra tutti "Mamma Carissima - Lettere inedite dall'archivio Camilleri", ultimo capolavoro inedito del Maestro, in una lettura di Luca Zingaretti che firmerà anche la regia, in questa cornice spettacolare e immersiva. L'evento è presentato da Eur Spa all'interno della propria stagione culturale e artistica Eur Culture per Roma, in collaborazione con 'Più libri più liberi'. Ad aprire l'incontro Maurizio De Giovanni con un ricordo di Camilleri, morto il 17 luglio 2019. "Sono delle lettere inedite, perché nessuno le conosce, che sono state trovate da noi, dalla famiglia, perché stiamo mettendo in piedi l'archivio di Andrea Camilleri. Per sua volontà abbiamo iniziato a recuperare tutto quello che era in casa e tante altre cose e stiamo creando questo archivio che è già sotto la tutela della Sovrintendenza e cercando abbiamo trovato queste lettere che lui scriveva ai genitori all'inizio, quando è arrivato a Roma nel '49 per frequentare l'accademia fino agli anni '60. Fare lo spettacolo è stata una cosa abbastanza casuale" dice all'ANSA la figlia Andreina Camilleri a margine della conferenza stampa, il 19 novembre, di presentazione di 'Più libri più liberi'.

In questo spazio avveniristico e suggestivo, nel cuore della struttura progettata da Massimiliano Fuksas, tra gli altri eventi Zerocalcare in dialogo con Chiara Valerio in un excursus su tutti i suoi lavori, una lectio di Alessandro Baricco sul potere liberatorio dei libri, una lettura di Todo Modo di Leonardo Sciascia di Fabrizio Gifuni, con la pertecipazione di Luigi Manconi e Ascanio Celestini protagonista di un omaggio a Pier Paolo Pasolini. (ANSA).