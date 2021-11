Lettera minatoria a leader Cinema America, "ti gambizziamo"

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'associazione Piccolo America ha presentato un esposto in Questura per una lettera di minacce ricevuta dal presidente Valerio Carocci. Secondo quanto si apprende, nella missiva si inneggia alla voglia di gambizzare il leader dell'associazione, che già un anno fa era finito sotto scorta per una serie di minacce ricevute durante la manifestazione estiva a Roma. (ANSA).