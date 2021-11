(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Oggi in Vaticano ho avuto un incontro molto cordiale con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Ci siamo confrontati su diversi temi, in particolare sulla preziosa collaborazione che instaureremo tra Campidoglio e Vaticano per il Giubileo del 2025". Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Facebook. (ANSA)