Vaccini: Lazio,75% intensiva o no vax o senza richiami

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Non vi possono essere dubbi sull'importanza di fare velocemente l'intero ciclo vaccinale compreso il richiamo. Rispetto allo stesso giorno di un anno fa nel Lazio abbiamo 1.777 casi in meno, 2.459 ricoverati in meno in area medica e 241 ricoverati in meno in terapia intensiva.

Grazie ai vaccini evitati circa 2 mila decessi nel Lazio negli ultimi sei mesi. Il 75% di chi oggi è ricoverato in terapia intensiva, o non è vaccinato o non ha completato il percorso di vaccinazione". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato intervenendo alla trasmissione l'Aria che Tira su LA7. (ANSA).